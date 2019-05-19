الترسانة يفاوض "قائد" الداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الترسانة فى مفاوضات جادة مع محمد جمال قائد فريق الداخلية الهابط للقسم الثانى هذا الموسم للعودة من جديد للشواكيش .
يذكر أن محمد جمال يعد أحد إفرازات قطاع الناشئين بالترسانة قبل أن يرحل للزمالك ، إلا أنه لم يحالفه الحظ للمشاركة بشكل أساسى مع القلعة البيضاء لينتقل بعدها للعديد من أندية الدورى الممتاز كان آخرها الداخلية الذى قضى بين جدرانه موسمين .
ويسعى مسئولو الترسانة إلى تدعيم صفوفهم بشكل جيد بعد التعاقد مع علاء ميهوب كمدير فنى للفريق للعودة من جديد لدورى الأضواء والشهرة .
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