شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يفاوض "قائد" الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الترسانة فى مفاوضات جادة مع محمد جمال قائد فريق الداخلية الهابط للقسم الثانى هذا الموسم للعودة من جديد للشواكيش .

يذكر أن محمد جمال يعد أحد إفرازات قطاع الناشئين بالترسانة قبل أن يرحل للزمالك ، إلا أنه لم يحالفه الحظ للمشاركة بشكل أساسى مع القلعة البيضاء لينتقل بعدها للعديد من أندية الدورى الممتاز كان آخرها الداخلية الذى قضى بين جدرانه موسمين .

ويسعى مسئولو الترسانة إلى تدعيم صفوفهم بشكل جيد بعد التعاقد مع علاء ميهوب كمدير فنى للفريق للعودة من جديد لدورى الأضواء والشهرة .