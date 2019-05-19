بالفيديو والصور.. الكشف عن تميمة كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمد فضل، مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، عن تميمة المسابقة التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وتم إطلاق اسم "توت" على الطفل الذي يمثل تميمة كأس أمم إفريقيا، تيمنًا بالملك الفرعوني توت عنخ آمون.

وكتب فضل عبر حسابه على فيسبوك مساء اليوم الأحد بعد نشر فيديو لتميمة "كان 2019": "البطولة دي مش بطولة كرة قدم فقط دي بطولة لمصر في مشاركة جميع أبنائها".

وأضاف: "شكرًا تامر مرتضى ومحمود المصري ومحمد مسعد، مسؤولي aroma designs and solutions، لعمل تميمة (TUT) بلا مقابل، كذلك تيزر وفيديو خاص وتمثال للتميمة تسلمه سيادة رئيس الجمهورية".

وأتم مدير اللجنة المنظمة قائلا: "مصر غنية بأبنائها، وانتظروا حكاية التميمة في أول أيام العيد".

وتعد تلك المرة الأولى التي تقام فيها كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبًا.

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وسبق لمصر تنظيم كأس الأمم أربع مرات من قبل، أعوام 1959، 1974، 1986 و2006.

يُذكر أن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في الفوز بكأس الأمم برصيد 7 ألقاب، أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010.