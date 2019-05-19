طاردته اتهامات بالفساد والرشوة .. مونديال "الشباب" يعيد الحكم المثير للجدل للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ادارة الزمالك، تعين الحكم الزامبي جاني سيكازوي لإدارة مباراة ذهاب ننهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية التى تقام منصف ليل اليون، الأحد.

وتأهل الزمالك لنهائى بطولة الكونفيدرالية على حساب النجم الساحلي التونسي بالفوز 1-0 بمجموع اللقاءين ليصدم بنهضة البركان المغربي الذى اقصي الصفاقسي التونسي.

تعيين سيكازوي الذى أدار مباراة الزمالك والنجم ببرج العرب فى الدور السابق من نفس البطولة أثار مخاوف أنصار الفريق الأبيض حيث إن تعيين حكم لنفس الفريق بمباراتين ودورين متتاليين غير متعارف عليه فى الكاف.

ويرجع سبب هذالاستثناء إلى مشاركة السداسي، الجزائري مصطفى غربال والسنغالي ماجويتي نداي والكونغولي نجامبو ندالا، الجامبي بكاري جاساما والإثيوبي باملاك تسيما وجهاد جريشة فى كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً الذى ينطلق في بولندا بعد 4 أيام وهو ما قلص حكام النخبة المتاحين لإدارة مباراتي دوري الأبطال والكونفدرالية

ويقدم الخليج 365 تقريراً عن الحكم المثير للجدل اذلى يقود مباراته الرابعة أفريقيا قى 2019 :

من هو سيكاوزي؟

سيكاوزي يبلغ من العمر 39 عاماً ويعمل مدرساً ، دخل ضمن قائمة الحكام ببطولة "كوسافا تحت 20 عاما"، عام 2008، والتي تُنظم لمنتخبات جنوب القارة الإفريقية، بديلا لأحد الحكام الذين رسبوا في اختبارات اللياقة البدنية قبل البطولة.

واشتهر الحكم الزامبي بإتاحة الفرصة دون احتساب العديد من الأخطاء، وكذلك بإشهاره عدد كثير من البطاقات الصفراء وصلت إلى 356 إنذار .

مباريات مصر

وسبق أن أدار الحكم الزامبي 5 مباريات للمنتخبات المصرية طوال تاريخه، وهم: نهائي مصر والكاميرون ببطولة الأمم الإفريقية بالجابون 2017 والتي توج بها الأسود بالفوز (2-1)، ونيجيريا ومصر في تصفيات أمم إفريقيا والتي انتهت بالتعادل (1-1).

كما أدار مباراة موزمبيق ومصر في تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف. ومباراة مصر وجنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة للأوليمبياد والتي فاز فيها المنتخب الأوليمبي المصري بهدفين نظيفين، ومباراة مصر ومالي في بطولة إفريقيا للشباب 2011 وخسرها الفراعنة بهدف نظيف.

منع صلاح من هدف

واجه المنتخب المصري مضيفه النيجيري في مارس 2016 بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

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وبعد تأخر المنتخب المصري، استطاع محمد صلاح أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 90، ليقترب الفراعنة من التأهل للكان.

بعدها انطلق صلاح منفردًا نحو المرمى، لإحراز هدف التأهل الرسمي دون الانتظار لنتيجة المباراة الأخيرة، إلا أن الحكم أطلق صافرة النهاية ليحرم صلاح من هدف محقق.

طرد راموس

تراجع الحكم الزامبي عن طرد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد في نهائي كأس العالم للاندية 2016، بين الفريق الملكي، وكاشيما الياباني.

وحصل راموس على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 55، قبل أن يرتكب خطأ آخر في الدقائق الأخيرة من المباراة ليتجه الحكم نحوه لإشهار البطاقة الصفراء، قبل أن يتراجع عن ذلك.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (2-2)، قبل أن يفوز ريال مدريد بكأس العالم بهدف في الوقت الإضافي سجله كرستيانو رونالدو.

اتهامات بالفساد وإيقاف ينتهي بتبرئة

في مباراة الترجي وأول أغسطس بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فى الـ 23 من نوفمبر الماضى ، كانت النتيجة تشير لتقدم بطل تونس (3-2)، ولكنها نتيجة غير كافية للتأهل بعد الخسارة ذهابا بهدف نظيف.

ومع حلول الدقيقة 78 ألغى الحكم الزامبي هدفا صحيحا لبطل أنجولا، استطاع بعدها الترجي أن يسجل هدفا رابعا ليتأهل للنهائي الإفريقي لمواجهة الأهلي.

واشتعلت الأزمة بعدما قدم نادي أول أغسطس شكوتين للكاف والإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مطالباً بإعادة المباراة على أرض محايدة، مع معاقبة طاقم التحكيم بقيادة الزامبي جاني سيكازوي بحسب رئيسه كارلوس هندريك .

وقررت لجنة الإنضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الزامبي فى الـ 16 من نوفمبر الماضى عن مزاولة نشاط كرة القدم بسبب تحيزه للفريق التونسي، وخضع إلى جلسة استماع فى مواجهة اتهامات بالفساد والحصول على رشوة من جانب الفريق التونسي.

وعقب جلسة الاستماع تم تبرئة الحكم مع الاكتفاء بمدة الإيقاف لمدة 4 أشهر حيث عاد لإدارة المباريات فى التاسع من مارس الماضي.

عودة

عاد سيكازوي للتحكم مرة أخري وأدار مباراة لوبي ستارز وصنداونز بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ثم أدار مباراة النجم الساحلي وساليتاس بطل بوركينا فاسو التى اقيمت فى دور المجوعات لبطولة الكونفيدرالية وأخر مباراة أدراها فى 2019 كان مازيمبي وسيمبا التنزاني فى إياب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى انتهت لمصلحة الفريق الكونغولي 4-1.