الأهلي: مباراة الإسماعيلي خطوة مهمة لحصد الدوري.. ولدينا هدف لا بديل عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، صعوبة مباراة الإسماعيلي، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري.

وقال يوسف، في تصريحات صحفية: "مواجهة الإسماعيلي القادمة تبقى بمثابة خطوة مهمة في رحلة الدفاع عن اللقب، خاصة أنها تأتي أمام منافس كبير، حيث تبقى لقاءاتنا أمام الإسماعيلي دائمًا مليئة بالقوة والإثارة والندية".

وأضاف: "الصعوبات تزداد دائمًا مع الاقتراب من خط النهاية في البطولة، الأمر يحتاج إلى مزيد من التركيز والإصرار لحسم المباراة، من أجل قطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على اللقب".

وأوضح يوسف أن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات اللاعبين الذين يدركون جيدًا أهمية كل نقطة متبقية في مشوار البطولة، مشددًا على أن هناك حالة من الإصرار والعزيمة لدى الجميع من أجل مواصلة الانتصارات.

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وتابع: "شخصية الأهلي التي ظهرت بشدة في المباريات الأخيرة تثبت حالة الإصرار لدى الجميع لمواصلة الانتصارات والاقتراب بشدة من حسم اللقب لصالحنا، الجميع يبقى على قلب رجل واحد لتحقيق الهدف المطلوب بالفوز أمام الإسماعيلي واستكمال الرحلة بنجاح".

وواصل: "نلعب دائمًا على الفوز، وهذه المرحلة تحتاج إلى استغلال أنصاف الفرص، لتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات التي ستقودنا إلى الحفاظ على اللقب، وهو ما نتحدث دائمًا بشأنه مع اللاعبين".

وأشار إلى أن الفريق سيكون في حاجة إلى التوفيق في هذه المرحلة المهمة والصعبة من عمر المسابقة، مؤكدًا: "الفوز يبقى هدفا لا غني عنه، وفي الوقت ذاته فإن تسجيل الأهداف مبكرًا وإحكام السيطرة على المباراة أمر قد يأتي في بداية اللقاء أو في منتصفه، وقد يتأخر إلى النهاية كما حدث في بعض المباريات الأخيرة".

وأتم مدرب الأهلي: "من ثم نضع هدفا واحدا لا بديل عنه وهو ضرورة الاحتفاظ بالتركيز طوال أحداث اللقاء والتحلي بشخصية الأهلي التي تلعب وتقاتل حتى الثواني الأخيرة، من أجل حسم نقاط المباراة الثلاث والسعي قدمًا نحو تحقيق أهدافنا".

يُذكر أن الأهلي حامل لقب الدوري يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 73 نقطة، فيما ضمن الإسماعيلي صاحب المركز السابع البقاء في الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة بفوزه على الداخلية.