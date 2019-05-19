بالمستندات .. هل يستطيع مجلس إدارة الأهلي إقالة أو تجميد الدرندلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أثارت صورة خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة الأهلي مع تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز والتى انتشرت الأسبوع الماضى عاصفة من الانتقادات والتكهنات بتجميد أمين الصندوق بالنادي الأحمر.

واشتعل خلاف بين مجلس إدارة الأهلي وتركي الشيخ فى العام الماضى أدي إلى قطيعة كاملة بعد اتهامات الرئيس الشرفي السابق للأحمر لمجلس الإدارة الحالي تمس الجوانب المالية.

وبالتزامن مع مرور عام على الخلافات نشر آل الشيخ الأسبوع الماضي على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعه بالدرندلي لتصب جماهير الأهلي غضبها على الأخير بالإضافة إلى غضب بعض أعضاء مجلس الإدارة "الشباب" من الصورة.

وأوضح الدرندلي موقفه فى الصور بمداخلة عبر قناة الأهلي دون الاعتذار بشكل صريح ملمحاً خلال هذه المداخلة بغضب بعض أعضاء مجلس الإدارة.

ودخل آل الشيخ على الخط متضامناً مع الدرندلي ضد الهجوم الذى تعرض له ومشيداً بالظهور معه فى العلن فى سحور عام دعا إليه الإعلامي عمرو أديب .

وتناولت بعض التقارير تجميد صلاحيات الدرندلي وبحث امكانية اقالته من المجلس وهو ما سنوضحه خلال السطور القادمة بالاعتماد على لائحة الأهلي الخاصة التى أجري الاستفتاء عليها فى الجمعية العمومية غير العادية التي اقيمت فى نهاية شهر سبتمبر الماضى ووافق عليها 87 % من إجمالي عدد المصوتين :

1- الإقالة

لا يجوز لمجلس إدارة الأهلي إقالة أى عضو مهما فعل حتى لو وصل به الأمر للتعدي بالقول أو بالفعل على زملائه (الأفعال التي من شأنها الاساءة للنادي أو الي اعضاءه أو اتركاب المخالفات المالية والإدارية الجسيمة).

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وحددت المادة 78 من اللائحة الاجراءات التى يتخذها مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بتقديم ثلثي اعضاء مجلس الادارة طلب اسقاط عضو مجلس الادارة ، او الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وموافقة ثلثي عدد الحضور علي اسقاط العضوية.



فيما جرى العرف أنه اذا تحقق الشرطين ونجح مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية فى استفياء اجراءات النظر فى إسقاط العضوية فإن العضو يتقدم هو باستقالته .

2- التجميد



لا يستطيع مجلس إدارة النادي الأهلي بأى حال تجميد صلاحيات أو تقويض مهام أمين الصندوق الذى يستمد قوته وصلاحيته من اللائحة .

وحددت المادة 74 من اللائحة 6 اختصاصات لأمين الصندوق ستتقلص فى اسوأ الأمور إلى 5 فقط على اعتبار أن مجلس الإدارة لن يفوضها فى الأمور الأخرى.

وتشترط اللائحة توقيع أمين الصندوق مع رئيس المجلس أو نائبه على أذون الصرف ولا يمكن أن ينتزع هذا الاختصاص منه إلا فى حالة غيابه فقط وبشرط موافقة الجهة الإدارية.

وبناء على لائحة الأهلي فأنه لا يمكن بأى حال اقصاء أو اقالة أو تجميد أمين الصندوق .