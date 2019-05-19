الأهلي يوضح موقف المصابين قبل مواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الجهاز الفني للأهلي جاهزية النيجيري جونيور أجايي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الثلاث الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري.

وأوضح الجهاز الفني للأهلي أن أجايي شارك بقوة في مران الفريق الجماعي أمس السبت، وأصبح لائقًا تمامًا للتواجد ضمن الحسابات الفنية للمباراة، على أن تعود مشاركته لرؤية مارتن لاسارتي.

من جانبه، سيواصل أيمن أشرف مدافع الفريق ارتداء القناع الطبي على وجهه خلال مباراة الإسماعيلي، كما حدث في مباراة إنبي الأخيرة التي حسمها الأهلي بهدفين دون رد بالجولة الـ30.

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وتخلى اللاعب عن القناع الطبي في مران الأمس بشكل احترازي فقط، ولكنه سيخوض به مباراة الإسماعيلي المقبلة بعد تعرضه للإصابة في أنفه خلال مباراة سموحة التي فاز فيها الأهلي (1-0).

وأوضح الجهاز الفني للأهلي أن الحارس علي لطفي سيعود للانتظام بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية بعد مباراة الإسماعيلي، لمعاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة في التدريبات.

ويخوض لطفي برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا في الجيم، ويعقبها خوض تدريبات جرى حول الملعب وفقًا للبرنامج التأهيلي الموضوع له للتعافي من الإصابة في ركبته.

يُذكر أن الأهلي حامل لقب الدوري يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 73 نقطة، فيما ضمن الإسماعيلي صاحب المركز السابع البقاء في الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة بفوزه على الداخلية.