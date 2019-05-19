90 دقيقة فاصلة.. ميسي يخشى "ريمونتادا مبابي" في صراع الحذاء الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ستحدد الجولة الأخيرة في الدوري الإسباني والدوري الفرنسي هوية الفائز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، الذي يتصدره حاليًا الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، بعد منافسة شرسة على المراكز العشرة الأولى.

ويتصدر صاحب الـ31 عامًا هدافي الدوريات الأوروبية برصيد 34 هدفًا بالليجا، ويأتي خلفه الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بـ32 هدفًا في "ليج آ"، بعد تسجيل ثنائية في فوز فريقه على ديجون (4-0) السبت.

وعاد مبابي من الإيقاف ليقلص الفارق مع ميسي إلى هدفين، ويتبقى لصاحب الـ20 عامًا مباراة واحدة لمواصلة المنافسة حين يحل فريقه ضيفًا على ستاد ريمس يوم الجمعة المقبل، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويرغب ميسي في تعزيز رصيده التهديفي في مباراته الأخيرة بالدوري هذا الموسم أمام مضيفه إيبار التي تُقام في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً، من أجل الابتعاد أكثر عن مبابي وتجنب أي مفاجأة قد تحدث بعد أيام قليلة هذا الأسبوع.

وكان نجم برشلونة شارك في 33 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم بعد غيابه عن 4 مباريات، ليتصدر هدافي الليجا برصيد 34 هدفًا، بينما احتاج مبابي 27 مباراة ليسجل 30 هدفًا بعد غيابه عن 9 مباريات أغلبها بداعي الإيقاف.

وكان ليونيل ميسي حصد جائزة النسخة الماضية للمرة الثانية على التوالي والخامسة في مسيرته، بعدما فاز بها في مواسم (2009-10)، (2011-12)، (2012-13)، (2016-17) والموسم الماضي (2017-18).

ويعد البرغوث الأرجنتيني أكثر لاعب فوزًا بالجائزة (5 مرات)، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي فاز بها أربع مرات: (2007-08)، (2010-11)، (2013-14) و(2014-15).

ويتنافس على الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الأوروبية كافة اللاعبين في مختلف دوريات القارة العجوز، غير أن لكل بطولة معامل نقاط مختلف حسب قوتها، ويحصل على الجائزة اللاعب صاحب أعلى عدد من النقاط.

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ويحصل كل هدف للاعبي الدوري الخمس الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا) على نقطتين، فيما تحصل دوريات أخرى على 1.5 نقطة عن كل هدف، أما الدوريات الأقل فتحصل على نقطة واحدة.

ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية 2018-19 حتى الآن:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): 68 نقطة (34 هدفًا).

2- الفرنسي كيليان مبابي (باريس): 64 نقطة (32 هدفًا).

3- الإيطالي فابيو كوالياريلا (سامبدوريا): 52 نقطة (26 هدفًا).

4- السنغالي مباي دياني (جالطة سراي): 45 نقطة (30 هدفًا).

5- المصري محمد صلاح (ليفربول): 44 نقطة (22 هدفًا).

5- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ): 44 نقطة (22 هدفًا).

5- الكولومبي دوفان زاباتا (أتلانتا) - 44 نقطة (22 هدفًا).

5- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) - 44 نقطة (22 هدفًا).

5- الجابوني بيير إمريك أوباميانج (آرسنال) - 44 نقطة (22 هدفًا).