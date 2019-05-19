خاص.. "فيفا" يطلب من أبوريدة إيضاحًا عن حفل 2017

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أرسلت لجنة التحقيقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطاب استجواب لهاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن التجمع الذي نظمه الاتحاد المصري لكرة القدم في القاهرة في مايو 2017.

وعلم الخليج 365 أن فيفا، وبالتحديد لجنة التحقيقات قامت بإرسال خطاب إلى المهندس هاني أبوريدة تلزمه بالإدلاء بإجابات عن أمور محل تحقيقات، أبرزها حفل تم تنظيمه من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم في يوم 4 مايو 2017 للاحتفال بفوز أحمد أحمد برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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وتمكن أحمد أحمد من الفوز بانتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مارس من عام 2017 بعد منافسة شرسة مع الكاميروني عيسى حياتو.

وعلم الخليج 365 أن فيفا وجه خطابًا رسميًا إلى أبوريدة، وطلب منه توجيه إفادات بشأن التجمع الذي تم تنظيمه برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم- وجمع عدد من رؤساء الاتحادات الإفريقية والاتحاد العربي- والذي ذُكرَ أنه احتفالاً بفوز أحمد أحمد بالانتخابات في الكاف، بالإضافة إلى زيارة إلى أهرامات الجيزة.

وبعد الحفل، غادر الجميع إلى العاصمة البحرينية المنامة على متن طائرة خاصة.