الليلة.. موعد مع التاريخ.. الزمالك يواجه نهضة بركان لتجنب 4 أمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

180 دقيقة تفصل الزمالك عن دخول التاريخ، تبدأ حين يحل ضيفا على نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والأمل يحدو أبناء ميت عقبة للتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى.

ويتطلع الفريق الأبيض للعودة من بركان بنتيجة إيجابية تسهل من مهمتهم قبل لقاء العودة، الذي سيقام في مصر يوم 26 مايو الجاري، والذي قد يحضر خلاله 70 ألف متفرج بعد الحصول على موافقة الأمن.

ويأمل الزمالك في أن يكون ثاني فريق مصري يحصد لقب الكونفدرالية منذ انطلاق المسابقة عام 2004، بعد غريمه التقليدي النادي الأهلي الذي فاز باللقب عام 2014، وهو آخر الألقاب القارية للأحمر.

ويسعى الأبيض إلى العودة لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب دام 16 عاما، إذ يعود آخر ألقابه القارية إلى عام 2003 حين تُوج بكأس السوبر الإفريقي عام 2003 أمام الوداد البيضاوي المغربي.

ويعاني الزمالك من أزمة حقيقية في مركز حراسة المرمى قبل موقعة اليوم، إذ يفقد خدمات حارسه الأساسي للإيقاف وبديله عماد السعيد للإصابة، ليضطر للاستعانة بخدمات الحارس الثالث عمر صلاح.

وللعبور بسلام من لقاء الذهاب، يرغب رجال المدرب السويسري كريستيان جروس في تفادي 4 أمور جديدة من أجل حصد اللقب، والتي يأتي أبرزها كالتالي:

- استقبال هدف:

يسعى الزمالك إلى تجنب استقبال هدف خاصةً أن نهضة بركان يتميز بقوته الهجومية على ملعبه، إذ أحرز 21 هدفا في السبع لقاءات التي خاضها بالنسخة الحالية للكونفدرالية، فيما اهتزت شباكه بثلاثة أهداف.

ويتسلح دفاع الزمالك بسجل رائع في الكونفدرالية، حيث لم تستقبل شباك الفريق الأبيض أي هدف في آخر سبع مباريات بالمسابقة.

- سيناريو 2016:

يريد الزمالك تجنب سيناريو 2016 في ذهاب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، حين خسر خارج ملعبه في جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة على يد صنداونز، ليصعب مهمته في لقاء العودة بمصر.

وحقق الزمالك وقتها فوزًا غير كاف بعدما فاز (1-0) بهدف ستانلي، ليُتوج صنداونز باللقب قبل ثلاثة أعوام.

- غيابات جديدة:

Advertisements

يرغب الزمالك في عدم فقدان أي لاعب جديد في لقاء العودة بمصر، خاصةً أن الفريق الأبيض يغيب عنه حاليًا كل من محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد وفرجاني ساسي ومصطفي فتحي ومحمد عنتر وخالد بوطيب.

وهناك 8 لاعبين مهددون بالغياب عن إياب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل بسبب تراكم البطاقات، وهم: عماد السيد، محمود علاء، حمدي النقاز، طارق حامد، إبراهيم حسن، يوسف أوباما، محمود كهربا، عمر السعيد.

- كسر التفوق:

يأمل الزمالك في الحفاظ على تفوقه التاريخي أمام الأندية المغربية، حيث التقى مع فرق أسود الأطلس في 17 لقاء، محققًا 10 انتصارات مقابل 5 تعادلات وخسارتين، وأحرز فيها 24 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

وتعد الفرق المغربية بمثابة تميمة الحظ للزمالك الذي أحرز آخر لقبين قاريين عبر بوابتها، حيث تُوج بلقب دوري الأبطال عام 2002 على حساب الرجاء، وكأس السوبر الإفريقي 2003 أمام الوداد.

ويعتبر نهضة بركان الفريق المغربي التاسع الذي يلتقي معه الزمالك في المسابقات الأفريقية، فيما يعد ثالث الأندية المغربية التي يواجهها الفريق الأبيض في النسخة الحالية للبطولة.

بطاقة المباراة:

الفريقان: نهضة بركان والزمالك.

الملعب: الملعب البلدي لبركان.

التوقيت: 23:59 مساءً.

الحدث: ذهاب نهائي الكونفدرالية.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 1.

المعلقون: علي محمد علي وجواد بدة.