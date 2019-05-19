رسميا.. مانشستر سيتي يعلن رحيل قائده

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، رحيل قائده لبلجيكي فينسينت كومباني عن صفوف الفريق مع نهاية هذا الموسم.

وأكد مانشستر سيتي في بيان نشره عبر موقعه، رحيل كومباني بشكل نهائي بعد 11 عاما مع الفريق، وفوزه بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسين في الاتحاد، وأربعة كؤوس من الدوري، واثنين من دروع الكأس الخيرية.

وانضم كومباني (33 عاما) إلى مانشستر سيتي في 2008 قادمًا من هامبورغ الألماني، وخاض مع الفريق السماوي 360 مباراة، وسجل 20 هدفا.