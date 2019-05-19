يواصل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اصراره على ضم مواطنه بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن هناك شروط وحيد وضعه مانشستر يونايتد للموافقة على رحيل نجمه الاول لصفوف ريال مدريد في الصيف الجاري. ذلك الشرط يتمثل في أن يتقدم “بوجبا” بطلب رسمي لإدارة مانشستر يونايتد للمطالبة برحيله إلى المرينجي. ويأمل مانشستر يونايتد في بيع بوغبا مقابل 180 مليون يورو بينما يثق ريال مدريد في حسم الصفقة مقابل 150 مليون يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرط وحيد في يونايتد لبيع بوغبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.