فيديو.. ما هي الحسناء التي نشر صلاح صورته معها

تداول محمد صلاح المهاجم المصري صورة جديدة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفتاة من دون الكشف عنها.

وتسأءل الكبير عن سبب تلك الصورة ونوضح في الخليج 365 أنها لـ الصحفية والمذيعة الأمريكية تايلور بروكس، والتي تقدم برنامج “Take it There With Taylor Rooks” الرياضي على موقعي “بليتشر ريبورت” ، و”Turner Sports” الأمريكيين.

صلاح أجرى مقابلة مع تايلور بروكس في يوم عيد ميلادها الـ27 وفي مقتطفات من حوارها مع صلاح سألته، :”ما هو دافعك في الحياة”.

قال صلاح: “فقط أريد أن أفعل كل شئ يمكنني فعله، وهي أشياء كثيبرة في عقلي، خاصة الأشياء التي يصعب جدا تحقيقها، أضعها كهدف لي وأحاول الوصول إليه، وأعتقد أنني حققت أحدها، أعتقد أنه كان من الصعب أن نرى مصريا بين قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصيبة مؤثرة في العالم، هو شئ هائل، ويدفني لتقديم المزيد، وأن أكون أفضل داخل وخارج الملعب”.

وسألته بروكس أيضًا: “ماهي القضية الأولى في العالم التي تحارب من أجلها الآن؟”.