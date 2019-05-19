وكيل راشفورد يتحدث عن ارتباطه برشلونة

اهتم وكيل ماركوس راشفورد وشقيقه دوين ماينارد بالحديث عن التقارير التي تربطه بالذهاب لبرشلونة.
وينتهي عقد اللاعب الشاب مع فريق ملعب أولد ترافورد بنهاية الموسم المقبل ولم يتمكن النادي من التوصل لاتفاق من أجل تمديد عقده.
وذكرت تقارير أن اللاعب يرفض تمديد عقده قبل التأكد من سير ادارة النادي بشكل جيد في التعاقدات.
وعبر يومياته على “إنستجرام”، كتب وكيل راشفورد: “وسائل الإعلام تواصل الادعاءات.. توقفوا”.
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