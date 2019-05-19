تخيل تشكيلة برشلونة في الموسم المقبل

توقعت شبكة اي اس بي ان التشكيلة المتوقعة للمدرب ارنيستو فالفيردي مع برشلونة في الموسم المقبل. وينتظر أن يتعاقد برشلونة مع الهولندي ماتياس دي ليخت مقابل 70 مليون يورو بجانب ضم انتوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو. إليكم التشكيلة المتوقعة: حراسة المرمى: تير شتيغين Advertisements الدفاع: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، ماتياس دي ليخت، نيلسون سيميدو الوسط: فرانكي دي يونغ، آرثر ميلو، سيرجي بوسكيتس الهجوم : أنتوان غريزمان، لويس سواريز، ليونيل ميسي

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