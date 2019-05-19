الأهلي يعلن جاهزية أجاي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية النيجيري جونيور أجاي لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية

في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري الممتاز.

أضاف الجهاز الفني، أن اللاعب شارك بقوة

في مران الفريق الجماعي، أمس، وبات لائقًا تمامًا للوجود ضمن الحسابات الفنية للمباراة.

يتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 73 نقطة، بعد فوزه الأخير على إنبي بهدفين من دون رد، سجلهما حسين الشحات ومروان محسن.