مدرب الأهلي يكشف أسباب صعوبة لقاء الإسماعيلي

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة الإسماعيلي المقرر لها، الأربعاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف: "مواجهة الإسماعيلي القادمة تبقى بمثابة خطوة مهمة في رحلة الدفاع عن اللقب، خاصة أنها تأتي أمام منافس كبير، حيث تبقى لقاءاتنا أمام الإسماعيلي دائما مليئة بالقوة والإثارة والندية".

وأشار إلى أن الصعوبات تزداد دائما مع الاقتراب من خط النهاية في البطولة، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التركيز والإصرار؛ لحسم مواجهة الأربعاء المقبل أمام الإسماعيلي من أجل قطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ

على اللقب.

وأوضح يوسف أن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات اللاعبين الذين يدركون جيدا أهمية كل نقطة متبقية في مشوار البطولة، مشددا على أن هناك حالة من الإصرار والعزيمة لدى الجميع من أجل مواصلة الانتصارات أمام الإسماعيلي في المباراة القادمة، وحصد 3 نقاط جديدة في مشوار البطولة.

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وذكر المدرب العام بالفريق أن شخصية الأهلي التي ظهرت بشدة في المباريات الأخيرة تثبت حالة الإصرار لدى الجميع لمواصلة الانتصارات، والاقتراب بشدة من حسم اللقب لصالحنا، مؤكدا أن الجميع يبقى على قلب رجل واحد لتحقيق الهدف

المطلوب بالفوز أمام الإسماعيلي واستكمال الرحلة بنجاح.

وقال يوسف: "نلعب دائما على الفوز وهذه المرحلة تحتاج إلى استغلال أنصاف الفرص؛ لتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات التي ستقودنا إلى الحفاظ على اللقب، وهو ما نتحدث دائما بشأنه مع اللاعبين".

وأوضح أن الفريق سيكون في حاجة إلى التوفيق في هذه المرحلة المهمة والصعبة من عمر المسابقة، مؤكدا أن الفوز يبقى هدفا لا غني عنه، وفي الوقت ذاته فإن تسجيل الأهداف مبكرا، وإحكام السيطرة على المباراة أمر قد يأتي في بداية اللقاء أو في منتصفه، وقد يتأخر إلى النهاية كما حدث في بعض المباريات الأخيرة، ومن ثم نضع هدفا واحدا لا بديل عنه وهو ضرورة الاحتفاظ بالتركيز طوال أحداث اللقاء والتحلي بشخصية الأهلي التي تلعب وتقاتل حتى الثواني الأخيرة؛ من أجل حسم نقاط المباراة الثلاثة، والسعي قدما نحو تحقيق أهدافنا.