إصابة محمد أيمن خلال مشاركته ببطولة العالم للتايكوندو

أصيب محمد أيمن لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو خلال منافسات وزن +٨٧ كجم ببطولة العالم المقامة خلال الفترة من 15 مايو الي 19 مايو بمدينة مانشستر بإنجلترا.
وجاءت الإصابة خلال أولى مباريات اللاعب في البطولة أمام لاعب الأردن حمزة قطان في دور ال ٦٤.
وكان أيمن يعتبر أحد المرشحين لتحقيق نتيجة جيدة في منافسات البطولة. حيث أنه استطاع مؤخرا تحقيق
وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 10 لاعبين (6 رجال و 4 سيدات بالإضافة إلى لاعبين لم يحصلا على التأشيرة بعد. واللاعبون هم : معاذ نبيل (-54 كجم)، و محمد فرج (-58 كجم)،
واللاعبات هن : نور حسين (-49 كجم)، ورضوي رضا (-57 كجم)، و هداية ملاك (-62 كجم)، و روان رفاعي (-67 كجم).
ويقود المنتخب فنينا أسامة السيد ومحمد مجدي وتامر صلاح، فيما يرأس البعثة كريم شبانة عضو مجلس إدارة الاتحاد و يرافق البعثة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه للاتحاد وباللجنة الأولمبية المصرية.
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