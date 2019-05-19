اليوم.. الإعلان عن تميمة كأس أمم أفريقيا 2019

من المنتظر أن تعلن اللجنة المنظمة للبطولة أفريقيا اليوم الأحد، عن تميمة كأس أمم أفريقيا، والإعلان عن الشكل النهائي لها.
وكان قد تم تداول شكل لتميمة أمم أفريقيا منذ أيام، دون أن تقوم اللجنة المنظمة للبطولة بالنفي أو التأكيد
وتستضيف مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.
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