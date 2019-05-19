شاهد.. أحمد شوبير يدعم عمر صلاح قبل موقعة الزمالك في الكونفيدرالية

وجه أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة إلى عمر صلاح، حارس مرمى نادي الزمالك، قبل مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي.

يستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، على الملعب البلدي لبركان، التي تقام منتصف

ليل اليوم الأحد.

قال شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل الدعم والمساندة لحارس نادي الزمالك الشاب عمر صلاح في المواجهة المنتظرة الليلة بذهاب نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة بركان

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المغربي".

من المنتظر أن يقوم عمر صلاح بحراسة عرين الزمالك خلال مواجة نهضة بركان، بعد أن تعرض محمود جنش الحارس الأساسي للإيقاف بعد تعرضه للطرد خلال مباراة الفريق في نصف نهائي الكونفيدرالية أمام النجم الساحلي.

وكذلك غياب البديل عماد السيد بعد إجرائه جراحة بالليزر لتثبيت كسر أصبع اليد الذى تعرض له أمام الداخلية، خلال الدوري.