موعد مباراة يوفنتوس وأتلانتا في الدوري الإيطالي.. والقنوات الناقلة

يستعد فريق يوفنتوس لاستضافة أتلانتا، اليوم الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.
رغم حسم يوفنتوس للقب الدوري الإيطالي، إلا أن مواجهة أتلانتا ستكون منتظرة، نظرا لإثارة المباريات التي تجمع الفريقين.
وكانت مواجهة الدور الأول شهدت تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق، تمكن يوفنتوس من اقتناصه بفضل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.
كما يسعى يوفنتوس لمصالحة جماهيره بعد النتائج السلبية في الثلاث جولات الأخيرة من الدوري، حيث تعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة، الأحد الماضي، أمام روما بهدفين نظيفين.
وعلى الجانب الآخر فإن المباراة بالغة الأهمية بالنسبة لأتلانتا الذي سيحاول استعادة توازنه بعد خسارة لقب كأس إيطاليا لصالح لاتسيو، الأربعاء الماضي.
ويحتل أتلانتا المركز الرابع برصيد 65
موعد مباراة يوفنتوس وأتلانتا:
تنطلق مباراة يوفنتوس وأتلانتا في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، بينما تبدأ في التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلانتا:
يتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة بي إن سبورتس HD4، بتعليق، حفيظ دراجي.
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