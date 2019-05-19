كومباني يعلن عن وجهته المقبلة وأولى خطواته التدريبية

أعلن فينسيت كومباني مدافع مانشستر سيتي السابق، عن وجهته بعد ختام مشواره مع الفريق الإنجليزي، نهاية الموسم الحالي، بعد 11 عام قضاها بين جدرانه.

وقال كومباني عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أنه قرر العودة إلى صفوف ناديه السابق أندرلخت البلجيكي، كلاعب ومدرب بعقد 3 سنوات.

وأضاف أن بدايته في عالم التدريب

بكرة القدم ستكون في أندرلخت حيث سينضم للجهاز الفني للفريق البلجيكي، وهو النادي الذي بدأ مسيرته فيه منذ أن كان عمره 6 سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك النادي صاحب فضل عليه كبير ومن أظهره للعالم، موضحًا أنه تعلم كثيرًا من بيبجوارديولا أصول التدريب بعد 3 أعوام قضاها مع المدرب الإسباني، وطريقة لعب كرة القدم التي يحبها والتي يرغب أن يعلمها وينشر خبراته إلى الجيل القادم.

وأعلن مانشستر سيتي صباح اليوم، رحيل كومباني قائد الفريق عن النادي بعدما ظل لاعبًا ضمن صفوفه لـ11 عام، وخوضه مع السيتي 360 مباراة، حقق فيها لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات وكأس الاتحاد مرتين وكأس الرابطة للمحترفين 4 مرات ولقب الدرع الخيرية مرتين.