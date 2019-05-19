اخبار الرياضه

كومباني يعلن عن وجهته المقبلة وأولى خطواته التدريبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن فينسيت كومباني مدافع مانشستر سيتي السابق، عن وجهته بعد ختام مشواره مع الفريق الإنجليزي، نهاية الموسم الحالي، بعد 11 عام قضاها بين جدرانه.

وقال كومباني عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أنه قرر العودة إلى صفوف ناديه السابق أندرلخت البلجيكي، كلاعب ومدرب بعقد 3 سنوات.

وأضاف أن بدايته في عالم التدريب

بكرة القدم ستكون في أندرلخت حيث سينضم للجهاز الفني للفريق البلجيكي، وهو النادي الذي بدأ مسيرته فيه منذ أن كان عمره 6 سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك النادي صاحب فضل عليه كبير ومن أظهره للعالم، موضحًا أنه تعلم كثيرًا من بيب
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
جوارديولا أصول التدريب بعد 3 أعوام قضاها مع المدرب الإسباني، وطريقة لعب كرة القدم التي يحبها والتي يرغب أن يعلمها وينشر خبراته إلى الجيل القادم.

وأعلن مانشستر سيتي صباح اليوم، رحيل كومباني قائد الفريق عن النادي بعدما ظل لاعبًا ضمن صفوفه لـ11 عام، وخوضه مع السيتي 360 مباراة، حقق فيها لقب 4 مرات وكأس الاتحاد مرتين وكأس الرابطة للمحترفين 4 مرات ولقب الدرع الخيرية مرتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كومباني يعلن عن وجهته المقبلة وأولى خطواته التدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا