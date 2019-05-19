رياضة | قميص هازارد يبقي موهوب تشيلسي بالموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قميص هازارد يبقي موهوب تشيلسي بالموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن نادي تشيلسي وضع خطة جديدة لإغراء كالوم هودسون أودي بالبقاء مع الفريق وعدم التفكير في الرحيل عقب نهاية الموسم.

ذكرت صحيفة الديلي ميل الإنجليزية، أن تشيلسي يفكر في منح الموهوب الشاب هودسون أودي قميص هازارد بالرقم 10 لإغرائه بعدم الرحيل.

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واضافت الصحيفة، أن الموهوب أودي البالغ من العمر 18 عاما ارتبط بالرحيل عن تشيلسي في الصيف المقبل من اجل الانضمام لفريق بايرن ميونيخ الألماني.

واكدت الصحيفة على أن تشيلسي يرغب في توقيع عقد جديد مع هودسون أودي في أقرب وقت ممكن ليخلف هازارد في تشكيلة الفريق.

الجدير بالذكر أن هازارد لاعب وسط تشيلسي ارتبط بالرحيل عن الفريق للانضمام لريال مدريد في الصيف المقبل بأوامر من المدير الفني زين الدين زيدان.