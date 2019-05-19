رياضة | صورة وهمية لمحمد صلاح تشعل أزمة بين جماهير ليفربول ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صورة وهمية لمحمد صلاح تشعل أزمة بين جماهير ليفربول ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت صورة وهمية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على غلاف صحيفة ميرور البريطانية أزمة مع جماهير مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لغلاف الصحيفة تحمل صورة محمد صلاح عقب فوز مانشستر سيتي على واتفورد بسداسية نظيفة بوجوده في مساحة الصفحة الأولى بالكامل تقريباً، ومعها عنوان.. محمد صلاح: اشتريت قبعة جديدة.. بينما تواجدت صورة صغيرة لخبر تتويج مانشستر سيتى بلقب الكأس أعلى الصفحة بعنوان "سيتي يفوز بكأس ما" وتبين أن الغلاف وهمي صممه أحد مشجعي ليفربول ردًا على أحد مشجعي مانشستر سيتى الذى اقتحم مقصورة الصحفيين بملعب ويمبلي واتهمهم بعدم الاهتمام بإنجازات فريقه والتركيز على كل كبيرة وصغيرة عن محمد صلاح.

أما الغلاف الحقيقي لصحيفة ميرور فهو خبر مانشستر سيتى على الصفحة الرئيسية فى العدد الصادر صباح اليوم بصورة للكأس مع ستيرلينج وعنوان "ثلاثية تاريخية لأبطال جوارديولا".