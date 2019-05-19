رياضة | تفاصيل رسالة كريستيان جروس لحارس الزمالك الصاعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل رسالة كريستيان جروس لحارس الزمالك الصاعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك سلسلة من الجلسات مع عمر صلاح الحارس الصاعد قبل مشاركته في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية اليوم الأحد أمام نهضة بركان المغربي.

وأكد له على توقعه أن يكون نجم اللقاء أمام نهضة بركان وتقديم مستوى مميز، وطالبه بعدم التفكير في أي شيء أو ضغوطات الجماهير وشدد على أنه المسئول الوحيد عن نتيجة المباراة أو أي خطأ يقع فيه أي لاعب ولن يحمل اللاعبين المسئولية على الإطلاق.

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وشدد جروس لعمر صلاح على أن مواجهة نهضة بركان قد تمثل شهادة ميلاده الحقيقية وتكون بوابته للمشاركة فيما بعد وإثبات نفسه مع الفريق والحصول على فرصته بشكل أكبر.

ويشارك عمر صلاح في مباراة اليوم بدلًا من محمود عبد الرحيم "جنش" بسبب غياب الأخير للإيقاف من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد طرده في مباراة النجم الساحلي التونسي بإياب الدور نصف النهائي للبطولة.