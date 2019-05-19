رياضة | جماهير ريال مدريد تفتح النار على بيل في البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير ريال مدريد تفتح النار على بيل في البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت جماهير فريق ريال مدريد الإسباني اللاعبين في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري مساء اليوم في ملعب البرنابيو أمام ريال بيتيس في الجولة الختامية.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن هناك شكوك كبيرة حول استمرار الثنائي كيلور نافاس وجاريث بيل مع ريال مدريد في الموسم المقبل ولعل هذه المباراة الاخيرة لهم مع الفريق في البرنابيو.

واشارت الصحيفة إلى أن زيدان قرر الاعتماد على كيلور نافاس في التشكيلة الاساسية فيما قرر جلوس جاريث بيل على مقاعد البدلاء.

واضافت الصحيفة، أن كيلور نافاس حينما أعلن عن اسمه في الإذاعة الداخلية لملعب البرنابيو قامت الجماهير بالوقوف والتصفيق لتحية اللاعب ثم عندما جاء الدور للإعلان عن اسم جاريث بيل قامت الجماهير بالصافرات ضده .