رياضة | الزمالك يبني خطته أمام نهضة بركان على يوسف أوباما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يبني خطته أمام نهضة بركان على يوسف أوباما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك للمناورة بورقة يوسف أوباما صانع الألعاب خلال مباراة نهضة بركان المغربي اليوم الأحد في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وقرر كريستيان جروس تكليف يوسف أوباما بأدوار دفاعية بشكل أكبر من الجانب الهجومي على عكس المباريات الماضية للفريق من خلال عودته في أغلب الفترات إلى الوسط الدفاعي بجانب الثنائي طارق حامد ومحمود عبد العزيز لتوفير زيادة عددية بين صفوف الفريق على أن يلعب الثلاثي محمود كهربا وعمر السعيد وإبراهيم حسن في الجانب الهجومي ويمنح كهربا حرية الحركة على الجانب الهجومي والتحرك بعرض الملعب وعدم الاكتفاء بمهامه فقط في الجناح الأيسر للاستفادة من سلاح السرعة الذي يتمتع به بالإضافة إلى الهجمات المرتدة التي سيعتمد عليها الزمالك بشكل أساسي في تلك المواجهة.