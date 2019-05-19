رياضة | الأهلي: أيمن أشرف لن يخلع القناع أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: أيمن أشرف لن يخلع القناع أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غن أيمن أشرف لاعب الفريق سيواصل ارتداء القناع الطبي على وجهه خلال مباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري الممتاز.

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وأضاف أن أيمن أشرف تخلى عن القناع الطبي في مران الأمس بشكل احترازي فقط، ولكنه سيخوض به مباراة الإسماعيلي المقبلة كما حدث في مباراة إنبي الأخيرة التي حسمها الأهلي بهدفين دون رد سجلهما حسين الشحات ومروان محسن في اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة 30 من منافسات الدوري العام.

يذكر أن أيمن أشرف تعرض للإصابة في أنفه خلال مباراة سموحة التي فاز فيها الفريق بهدف دون رد سجله الأنجولي جيرالدو.