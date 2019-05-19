رياضة | حارس الأهلي يغيب عن مباراة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الأهلي يغيب عن مباراة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أن علي لطفي حارس مرمي الفريق سيعود للانتظام بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية عقب مباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري الممتاز.

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ويعاني حارس الأهلي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تلك التي تعرض لها خلال إحدى تدريبات الفريق، حيث يخوض اللاعب برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا للتعافي من الإصابة.

يذكر أن علي لطفي يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم ويعقبها خوض تدريبات جرى حول الملعب وفقًا للبرنامج التأهيلي الموضوع له للتعافي من الإصابة في ركبته.