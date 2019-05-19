رياضة | الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايي لمباراة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايي لمباراة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية النيجيري جونيور أجايي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري الممتاز.

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وأضاف الجهاز الفني أن جونيور أجايي شارك بقوة في مران الفريق الجماعي أمس، وبات لائقًا تمامًا للتواجد ضمن الحسابات الفنية للمباراة.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 73 نقطة بعد فوزه الأخير على إنبي بهدفين دون رد سجلهما حسين الشحات ومروان محسن.