رياضة | صدام عنيف بين رونالدو إدارة يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدام عنيف بين رونالدو إدارة يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي فكرة تعاقد إدارة النادي مع المدرب أنطونيو كونتي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ذكرت شبكة جول العالمية، أن كريستيانو رونالدو هز رأسه بالإشارة بكلمة "لا" تعبيراً عن رفضه فكرة احتمال عودة أنطونيو كونتي من جديد للسيدة العجوز.

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واضافت الشبكة، أن الصحفيين في قاعة الصحافة في استاد يوفنتوس آرينا لم يفوتوا رد فعل البرتغالي رونالدو عندما ظهر اسم كونتي.

واشارت الشبكة إلى أن رونالدو هز رأسه رافضاً عودة كونتي لتدريب الفريق ليدخل في صدام مع رئيس النادي والذي دائماً ما يفضل عودة كونتي لتدريب الفريق من جديد.