رياضة | يوفنتوس يهدد برشلونة في صفقة جريزمان.. وديبالا الضحية

اقتحم نادي يوفنتوس الإيطالي صفقة التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد بعد إعلان رحيله عن الروخي بلانكوس بنهاية الموسم.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن برشلونة وضع جريزمان على قائمة اللاعبين المطلوبين في فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز الخط الهجومي.

واشار الموقع إلى ان برشلونة عقد اتفاق مع جريزمان منذ الصيف العام بعد التوصل للعديد من الاتفاقات ولكن لم يتم إضفاء طابع رسمي وذلك برغبة من اللاعب.

واكد الموقع على أن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بعد ارتباطهم بالتعاقد مع جريزمان لكنهم أعلنا عدم رغبتهم في ضم اللاعب وذلك بناء على تصريحات بيب جوارديولا مدرب السيتي وتوماس توخيل مدرب سان جيرمان.

واضاف الموقع، أن الخطر الوحيد على برشلونة في صفقة جريزمان هو نادي يوفنتوس والذي يأمل في التعاقد مع جريزمان ليكون بديلاً للأرجنتيني باولو ديبالا والذي اقترب من الرحيل عن السيدة العجوز.