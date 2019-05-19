رياضة | ضربة موجعة للدحيل قبل مواجهة الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة للدحيل قبل مواجهة الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري ضربة موجعة بتأكد غياب النجم الدولي بسام الراوي عن مباراة فريقه المقرر له مساء الثلاثاء ضد الهلال السعودي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويعتبر غياب الراوي بسبب عدم حصوله على التصريح الطبي الخاص بإكتمال شفائه من الإصابة والتي قد تعرض لها في مباراة السيلية لحساب مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمير قطر.

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وبهذا يكون الراوي قد إنضم لقائمة الغيابات التي ضربت الفريق مؤخراً والتي ضمت إلى جانبه سلطان البريك وكريم بوضياف.

وفي الجانب المقابل أجرى الفريق القطري تدريبه اليوم بوجود فك عضلات اللاعبين على الملعب الفرعي من أجل الإستعداد للمباراة وحسم التأهل.

يذكر أن الهلال يحتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة فيما يأتي فريق نادي الدحيل في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.