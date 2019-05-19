رياضة | رسالة محمود فايز إلى لاعبي الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة محمود فايز إلى لاعبي الزمالك في نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمود فايز المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر رسالة إلى لاعبي الزمالك قبل خوض ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي. وكتب محمود فايز عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر": "نهائي تلك البطولة لها طعم آخر لجماهير الزمالك فجاء بعد معاناه وكفاح وصبر شديد.. من متذيل المجموعة بعد ثلاث جولات لمتصدرها". ‏وأضاف: "فكونوا علي موعد مع التاريخ ١٨٠ دقيقة من القتال والتركيز. نثق فيكم فرداً فرداً والجماهير الوفيه تنتظركم... وقلوب المصريين اليوم تدعوا لكم".

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