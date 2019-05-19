رياضة | التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول بنادي الزمالك قمة نارية مساء اليوم أمام فريق نهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت المغرب ــ الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت القاهرة فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامته على الملعب البلدى ببركان.