رياضة | الزمالك ضيفاً على نهضة بركان في ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضيفاً على نهضة بركان في ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول بنادي الزمالك قمة نارية مساء اليوم أمام فريق نهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت المغرب ــ الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت القاهرة فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامته على الملعب البلدى ببركان.

ويسعي الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في المغرب قبل العودة للقاهرة لخوض لقاء الإياب في الأسبوع المقبل، فهناك آمال كبيرة من قبل جماهير الأبيض بعبور عقبة مباراة الذهاب ووضع قدمًا نحو التتويج باللقب الأفريقى لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء.

أما فريق نهضة بركان صاحب الأرض والضيافة يدرك جيداً بأن اللقاء سيكون صعب للغاية ولذلك يأمل في إنهاء الأمور مبكراً في مباراة الذهاب وتفادي الضغط الجماهيري في لقاء العودة.

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وصل الزمالك إلى المباراة النهائية بالكونفدرالية بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى التونسى، بهدف دون رد، فى مباراتى الذهاب والعودة من دور نصف النهائى، فيما تغلب نهضة بركان المغربى الصفاقسى التونسى بالفوز عليه بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة من نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويعانى الزمالك من أزمة فى مركز حراسة المرمى، حيث سيتم الدفع بالحارس الثالث عمر صلاح بعد إيقاف محمود جنش الحارس الأساسى للفريق بعد تعرضه للطرد فى مباراة الأبيض والنجم الساحلى التونسى، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية، وتعرض عماد السيد، الحارس الثانى للفريق، للإصابة بكسر فى إصبع اليد.