رياضة | 4 أحلام زملكاوية أمام نضهة البركان في نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أحلام زملكاوية أمام نضهة البركان في نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره نهضة البركان المغربي، على ملعب نهضة البركان، في تمام الساعة الثانية عشر صباحا، في ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

ونجح الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بعدما تخطى عقبة النجم الساحلي بهدف دون رد بمجموع المباراتين، وعلى الجانب الأخر تأهل الفريق المغربي للمباراة النهائية بعدما قلبالطاولة على الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" 4 أحلام زملكاوية أمام نهضة البركان في نهائي الكونفدرالية:-

-التتويج الأول

يحلم لاعبو الزمالك في كتابة أسمائهم بأحرف من نور فى تاريخ البطولة القارية واعتلاء منصات التتويج وحصد لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي تحت المسمى الجديد للبطولة، ويعتبر معظم لاعبى الجيل الحالى للأبيض، وافدين جدد على نهائي العرس الإفريقي، حيث لم يسبق لأكثر من 16 لاعبا ضمن قائمة الفارس الأبيض المشاركة فى نهائي بطولة قارية من قبل سواء مع فريقهم الحالي أو مع أنديتهم السابقة، مما يعد حافزًا قويًا أمامهم من أجل حصد أول ألقابهم .

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-المكافآت

يرصد مجلس إدارة الزمالك مكافآت ضخمة لتحفيز لاعبي الأبيض في نهائي الكونفدرالية، ولا سيما وأن رئيس النادي رصد في أكثر من مباراة مبالغ كبيرة وصلت إلى 100 ألف جنيه لكل لاعب من أجل الوصول للمباراة النهائية، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة المكافآت في لقاء نهضة البركان، وخاصة وأن التتويج بالبطولة سينعش خزائن الزمالك من قبل "كاف" والتي قد تصل إلى 4 ملايين دولار.

-حلم المنتخب

مازال حلم الانضمام للمنتخب يراود معظم لاعبي الزمالك المستبعدين من حسابات الجهاز الفني للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفريق، حيث يطمحون في مواصلة التألق بالبطولة الإفريقية وحصد لقبها للمرة الأولى في تاريخهم وتاريخ النادي، أملا في نيل شرف التواجد مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، خاصة وأن المنتخب لم يضم من قبل سوى 3 لاعبين من الأبيض وهم " محمود عبدالرحيم جنش وطارق حامد ومحمود علاء" .

- كتابة التاريخ

يتمنى عمر صلاح حارس الزمالك الثالث دخول التاريخ بقيادته للفارس الأبيض لحصد اللقب للمرة الأولى، بعدما شاءت الأقدار أن يكون الحارس الأساسي والأوحد في قائمة ذهاب المباراة النهائية بعدما تعرض محمود جنش الحارس الأساسي للإيقاف بجانب تعرض عماد السيد الحارس الثاني للإصابة بكسر في أصبع يده يغيب على آثرها عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.