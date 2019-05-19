رياضة | ميسي في خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي في خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني خطراً كبيراً قبل نهاية الدوري بشكل رسمي مساء اليوم.

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن كيليان مبابي رفع رصيده إلى 32 هدفًا بالدوري الفرنسي بعدما سجل هدفين لباريس سان جيرمان خلال الفوز على ديجون 4-0 مساء اليوم في الجولة 37 بالدوري.

وتمكن كيليان مبابي من تقليص الفارق مع ليونيل ميسي إلى هدفين فقط ، حيث سجل مبابي 32 هدفًا بالدوري الفرنسي ، بينما يمتلك ليو ميسي 34 هدفًا بالليجا.



ونجح كيليان مبابي نجم وهداف باريس سان جيرمان الفرنسي في إشعال المنافسة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم.