انت الان تتابع ماسيمليانو أليجري يكشف أسباب رحيله عن يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

ماسيمليانو أليجري

قال المدرب ماسيمليانو أليجري إن إدارة يوفنتوس هي التي قررت رحيله عن الفريق، بعد 5 سنوات توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وقال أليجري: "أرحل عن مجموعة انتصارية قادرة على تكرار نجاحها في إيطاليا، وعلى أن تحظى بحملة جيدة في دوري الأبطال. لسوء الحظ، بعض المواقف حرمتنا من الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال هذا الموسم، تحدثنا وناقشنا الأفكار في ما يخص الأفضل لمستقبل يوفنتوس، وقررت الإدارة أن الأفضل هو عدم وجودي، الموسم المقبل".

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وأضاف أليجري: "تقارير رئيس النادي أجنيلي والمديرين نيدفيد وباراتيسي كانت رائعة، تطورنا معًا، ولكن هذه هي اللحظة المناسبة للرحيل بأفضل صورة ممكنة، هناك بعض التقارير الخاطئة التي كُتبت عني، وأنني طلبت الحصول على عقد طويل الأمد، وإحداث ثورة في قائمة اللاعبين، ولكن كل ما في الأمر أننا رأينا أنه من الأفضل