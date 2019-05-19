انت الان تتابع كومباني يضع حدًا لمسيرة 11 عامًا مع مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص

مانشستر سيتي

قرر المدافع البلجيكي وضع حد لمسيرته مع مانشستر سيتي التي استمرت لـ11 عامًا، نجح خلالها في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات وكأس الاتحاد مرتين وكأس الرابطة 4 مرات والدرع الخيرية مرتين، وبشكل عام خاض قائد السيتي 360 مباراة مع الفريق سجل خلالها 20 هدفًا، وإشادة بدور كومباني مع مانشستر سيتي، قال خلدون المبارك رئيس النادي: "هناك الكثير من الأشخاص الذين أسهموا في نهضة مانشستر سيتي، ولكن لا يوجد أهم من فينسينت كومباني، هو من عرف جوهر النادي، وعلى مدى عقد من الزمان كان هو القلب النابض للفريق".

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وأضاف: "كان كومباني الصوت الصارخ في غرف خلع الملابس، يمكن لكومباني الافتخار بنفسه كما نفتخر به نحن، لا أعرف ما إذا كان توقع حمل كأس الدوري الإنجليزي 4 مرات في أثناء حمله شارة القيادة، ولكنه سيبقى دائمًا في ذاكرة الجميع، عندما نتحدث في المستقبل عن تلك النجاحات غير المسبوقة في تاريخ النادي". وتابع المبارك: