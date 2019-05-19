انت الان تتابع زين الدين زيدان يهدد بالرحيل عن ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

زين الدين زيدان

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أنه إذا لم يتمكن من اختيار اللاعبين الذين سيلعبون في صفوف ريال مدريد، فسيرحل عن الفريق. وتأتي تلك التصريحات بعد التكهنات التي تشير إلى إملاء الإدارة على زيدان، أسماء اللاعبين الذين ترغب في بقائهم الموسم المقبل، خصوصًا في مركز حراسة المرمى، وعن ذلك قال الفرنسي: "أنا من سأختار الحارس الأول والثاني في ريال مدريد، هذا هو قراري، الأمر واضح مثل الماء، وإذا لم أتمكن من فعل ما أريده في فريقي، فسأرحل بكل تأكيد، هناك من سيتفاوضون على الصفقات، ولكن أنا من أحدد التشكيل الأساسي ومقاعد البدلاء ومن لن ينضم إلى القائمة".

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وعن رحيل كيلور نافاس، قال: "مركز حراسة المرمى سيكون واضحًا للغاية العام المقبل، وسنرى ما سيحدث، تحدثت مع نافاس مثل باقي اللاعبين، ولا أحد يعرف ماذا قلت لهم، نافاس يملك عقدًا مع الفريق وسنرى". وإذا رحل نافاس، فترغب إدارة الريال في أن يكون أندري لونين الحارس الثاني لثيبو كورتوا، إلا أن زيدان يرغب في