انت الان تتابع الزمالك في مهمة إخماد نهضة بركان بالكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

الزمالك

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على نظيره نهضة بركان المغربي، في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد، في مواجهة مصيرية، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، ويدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، بمعنويات مرتفعة، إذ إنه بات على بعد خطوات من انتزاع اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، كما يأمل الفريق في مواصلة تفوقه على الأندية المغربية في النسخة الحالية من البطولة.

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ويبحث الزمالك، خلال مباراة اليوم، عن تحقيق نتيجة إيجابية، قبل خوض النهائي على ملعبه ووسط جماهيره الأحد المقبل، لكتابة تاريخ جديد له في القارة الإفريقية، بعد الأهلي الذي استطاع التتويج باللقب عام 2014. في المقابل يدخل الفريق المغربي المباراة متسلحا بالجماهير المتعطشة لتحقيق اللقب الإفريقي الأول في تاريخه،