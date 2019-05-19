الزمالك في مهمة إخماد نهضة بركان بالكونفيدرالية

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١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
الزمالك
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على نظيره نهضة بركان المغربي، في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد، في مواجهة مصيرية، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، ويدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، بمعنويات مرتفعة، إذ إنه بات على بعد خطوات من انتزاع اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، كما يأمل الفريق في مواصلة تفوقه على الأندية المغربية في النسخة الحالية من البطولة.
ويبحث الزمالك، خلال مباراة اليوم، عن تحقيق نتيجة إيجابية، قبل خوض النهائي على ملعبه ووسط جماهيره الأحد المقبل، لكتابة تاريخ جديد له في القارة الإفريقية، بعد الأهلي الذي استطاع التتويج باللقب عام 2014. في المقابل يدخل الفريق المغربي المباراة متسلحا بالجماهير المتعطشة لتحقيق اللقب الإفريقي الأول في تاريخه،
في المقابل يدخل الفريق المغربي المباراة متسلحا بالجماهير المتعطشة لتحقيق اللقب الإفريقي الأول في تاريخه، بعدما أزاح الفريق عددا كبيرا من الأندية الكبيرة، على رأسها الصفاقسي التونسي، الذي سبق له التتويج بالكونفيدرالية أكثر من مرة.
وتشهد المباراة تطبيق تقنية الفيديو (الفار) على أن يتولى القيادة التحكيمية الجامبي بكارى جاساما، بينما سيقود الحكم الزامبي جاني سيكازوي، المباراة ويعاونه الأنجولي جيرسون إميليانو والتونسي أنور هميلة والحكم الرابع برنارد تاميل من سيشيل.
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