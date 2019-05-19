انت الان تتابع الزمالك ونهضة بركان..الأبيض يتفوق على الفرق المغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

الزمالك Advertisements

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة مصيرية ضد نهضة بركان المغربي، في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، ويدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، ويأمل في مواصلة تفوقه على الأندية المغربية في النسخة الحالية من البطولة، وتشهد المباراة تطبيق تقنية الفيديو (الفار) بقيادة تحكيمية، من الجامبي بكاري جاساما، وسيكون حكم الساحة الزامبي جاني سيكازوي.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام الفرق المغربية يتفوق الزمالك على الفرق المغربية في المواجهات المباشرة على الصعيد الإفريقي، حيث حقق الأبيض 10 انتصارات من أصل 17 مباراة جمعته بالفرق المغربية، مقابل خمسة تعادلات وهزيمتين فقط الأولى أمام الجيش الملكي عام 1985 والثانية أمام الوداد عام 2016. ويُعد نهضة