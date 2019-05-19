رونالدو لاعب الموسم في الدوري الإيطالي

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تحرير:خالد الفوي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي هذا الموسم 2018- 2019، وذلك في أول مواسمه مع اليوفي، الذي انتقل إليه الصيف الماضي قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني. ونجح النجم البرتغالي في تقديم عروض طيبة في الكالتشيو من خلال تسجيل 22 هدفًا وصناعة 11 هدفًا تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، الذي قررت إدارة اليوفي رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تتويجه مع الفريق بـ5 ألقاب في الدوري الإيطالي و4 ألقاب في كأس إيطاليا، إلى جانب وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، موسمي 2014- 2015 و2016- 2017.

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وقال رونالدو عن أليجري: "كان من دواعي سروري العمل معك، شكرًا لك على كل شيء، لم نتمكن سوى من قضاء موسم واحد فقط معًا، ولكنك كنت مدربًا استثنائيا وشخصا عظيما". وبالنسبة لباقي جوائز الدوري الإيطالي، توج سمير هاندنوفيتش لاعب إنتر، بجائزة أفضل حارس مرمى في الموسم، في الوقت الذي ذهبت فيه جائزة أفضل مدافع