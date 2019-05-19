الامارات | بالفيديو.. مشجع إنجليزي: السيتي يفوز وأنتم تهتفون لمحمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مشجع إنجليزي: السيتي يفوز وأنتم تهتفون لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الصحافي الإنجليزي الشهير روب هاريس، الذي يعمل لحساب وكالة أسوشيتد برس، مقطعا لصراخ أحد مشجعي فريق مانشستر سيتي في وجه الصحافيين، في ختام مباراة فريقه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق واتفورد.

واقتحم المشجع منطقة الصحفايين، ليصرخ بسبب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، قائلاً: “: "لقد حققنا الثلاثية المحلية هذا الموسم وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي أحد، لكنكم لا تهتمون إلا بمحمد صلاح وستضعون صورته في أغلفة الصحف ليوم الغد، هذا ما تفعلونه فقط".

وكان "السيتزنز" قد أكمل ثلاثية محلية غير مسبوقة، بالفوز على واتفورد بسداسية نظيفة، ليضيف لقب كأس إنجلترا إلى لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة في موسم تاريخي.

وكان النجم المصري محمد صلاح، قد خرج من تشكيلة "بريميرليغ" المثالية لهذا الموسم، وذلك بعدما حاز لقب أفضل لاعب في الموسم الماضي.

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واقتصرت إنجازات النجم المصري على المشاركة في لقب هداف البطولة بالمشاركة مع زميله في ليفربول ساديو ماني، ونجم أرسنال بيير أوباميانغ.

وضمت التشكيلة الأفضل هذا الموسم 6 لاعبين من مانشستر سيتي، و4 من ليفربول (ليس من بينهم صلاح)، فضلا عن لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا.