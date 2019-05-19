شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مانشستر سيتي يعلن رحيله عن النادي بعد 11 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدافع البلجيكي، فينسينت كومباني، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيله عن النادي بعد قضاء 11 عامًا داخل جدرانه، وعقب تحقيق رباعية تاريخية غير مسبوقة في تاريخ المسابقات الإنجليزية.

وتوج «كومباني»، أمس، مع ناديه بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد اكستاح السيتي لنظيره واتفورد في نهائي البطولة بسداسية نظيفة، لتكن البطولة الرابعة التي يتوج بها اللاعب مع الفريق هذا الموسم عقب الفوز بالدوري الإنجليزي والدرع الخيري بالإضافة إلى كأس الرابطة.

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وكشف اللاعب عبر حسابه على «فيسبوك» أنه قد «حان الوقت لرحيلي الآن»، فيما أكد ناديه الخبر في بيان قال فيه: «خاض فينيسنت كومباني آخر مبارياته مع مانشستر سيتي، السبت، خلال الفوز على واتفورد بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. قرر المدافع إنهاء رحلته التي استمرت 11 عامًا مع النادي بعدما فاز بأربعة ألقاب دوري إنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين و4 كأس الرابطة بالإضافة إلى الدرع الخيري مرتين»، مختتمًا: «في الإجمالي، لعب 360 مباراة وسجل 20 هدفًا».

ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية رسالة اللاعب للجماهير التي قال فيها: «رغم صعوبة الأمر، حان وقت الرحيل بالنسبة لي، وياله من موسم للرحيل بعده، لا أشعر سوى بالامتنان، ممتن لكل من شجعني في رحلتي المميزة في ناد مميز جدًا، أتذكر اليوم الأول بوضوح كاليوم الأخير، أتذكر الحب الكبير الذي تلقيته من أهل مدينة مانشستر، لن أنسى كيف بقت جماهير مانشستر سيتي وفية لي في الأوقات الجيدة والأوقات السيئة، أمام كل التحديات دائمًا ما ساندتموني وألهمتموني لكي لا استسلم أبدًا».

وأضاف: «الشيخ منصور غير حياتي وحياة جميع جماهير مانشستر سيتي حول العالم، وهذا سأبقى دائمًا ممتنًا، وطن أزرق قد نهض وتحدى وغير ترتيب الأشياء وأجد هذا رائعًا،

«إنني أقدر مشورة وقيادة إنسان صالح، خلدون المبارك. مدينة مانشستر لا يمكن أن تكون في أيد أفضل».