شكرا لقرائتكم أحمد علاء مدافع الأهلي يفاضل بين عدة عروض للانتقال لأحد الأندية المحلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحمد علاء مدافع فريق الأهلي، يتلقى عدة عروض محلية من أندية صعدت حديثا للدوري المُمتاز وأندية أخرى بالدوري تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المحلية المقبلة.

وكان أحمد علاء خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق طوال الموسم الحالي بشكل جعل هناك قرارنهائي على رحيله في الصيف خاصة أن اللاعب كان قاب قوسين او أدنى من الرحيل في يناير الماضي لسموحة لكن الخلاف حول بعض الأمور المالية حال دون إتمام الصفقة.

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أحمد علاء المُنضم للأهلي من الداخلية يفاضل بين خمسة عروض محلية لإختيار الأفضل منها له بالتنسيق مع إدارة الأهلي .