شكرا لقرائتكم قبول اعتذار أحمد الجمل عن عدم استمراره بالجهاز الفنى بفريق الإسماعيلى “B” .... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة اعتذار أحمد الجمل عن عدم الاستمرار فى مهمته كعضو بالجهاز الفنى بفريق الإسماعيلى “B” .

وبرر الجمل اعتذاره بتلقيه عرضا رسميا ليكون عضوا بالجهاز الفنى لفريق “دكرنس” ، وكلف عثمان غريب فتحى وإسلام كاظم بمنصبه، مؤكدا عدم وقوفه

ضد رغبة مدرب الإسماعيلى الشاب الذى طالب بالموافقة على رحيله من أجل خوض تجربة جديدة.

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ويصبح الجهاز الفنى للاسماعيلي “B” يضم طارق زين مديرا فنيا ويعاونه أحمد فكرى الصغير مدربا عاما وكل من غريب فتحى واسلام كاظم فى منصب المدرب المساعد مع استمرار باقى اعضاء الجهاز.