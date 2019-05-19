شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى معسكر سموحة المغلق استعدادا لمباراة بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار حسام حسن المدير الفنى لنادى سموحة 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بتروجت بعد غدا الثلاثاء باستاد المكس فى الجولة رقم 33 من عمر الدورى العام. وضمت القائمة كل من : محمد أبوجبل – أحمد الشيخ – رجب نبيل – كريم يحيي – فارس مجاهد – محمود منصور – محمود عزت – شريف رضا – أحمد أبوالفتوح – إبراهيم عبد القوى – أحمد حمص – شيخ بامبا – محمود معاذ – إسلام صالح – ايدى ايمومو – ديريك نسيبامبى – أوميد أوكرى – حسام حسن – عمر حبشى – أحمد مصطفى . وسيغيب عن سموحه فى تلك المواجهة كل من السيد فريد - محمد حمدى ذكى - محمود سيد – إبراهيم عادل - عمرو بركات - أحمد صبحى . Advertisements سموحة يحتل المركز الخامس عشر بجدول الدورى برصيد 35 نقطة جمعهم من الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 14 والخسارة فى 11 ، سجل لاعبوه 30 هدفا ومنى مرماه بـ38 هدفا .

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