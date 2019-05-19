صور.. مجلس الكاراتيه فى تصفيات منتخب الناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تصفيات منتخب الكاراتيه للشباب والناشئين التى تقام باستاد القاهرة حضور مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الدهراوى. وظهر فى التصفيات محمد الدهراوى رئيس الاتحاد، وعصام عبد الرؤوف ووليد الهلالى، عضوا مجلس الإدارة، لمتابعة التصفيات والمنافسات بين اللاعبين لاختيار أفضلهم. وكان رئيس الاتحاد قد تخلف عن السفر مع بعثة المنتخب إلى السعودية التى تقيم معسكرا مشتركا مع نظيره السعودى، نظرا لحضوره تصفيات منتخب الناشئين والشباب. يذكر أن الكاراتيه أعلن أنه سيتم اختيار اللاعبين للمنتخبات وفقا لاختيار الحكام وليس المندربين فقط لضمان الشفافية.

مسئولى الكاراتيه Advertisements

تصفيات الكاراتيه 2

تصفيات الكاراتيه

تصفيات المنتخب

جانب من التصفيات

كاراتيه

مدربى المنتخب

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