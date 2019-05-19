شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلي يفاضل بين 5 عروض محلية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أحمد علاء، مدافع الأهلي، عدة عروض محلية من أندية صعدت حديثاً للدورى المُمتاز وأندية أخرى بالدوري تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المحلية المقبلة.

وخرج أحمد علاء عن حسابات الجهاز الفني للفريق طوال الموسم الحالي بشكل جعل هناك قرار نهائى على رحيله في الصيف، خاصة أن اللاعب كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل فى يناير الماضى لسموحة، لكن الخلاف حول بعض الأمور المالية حال دون إتمام الصفقة.

ويفاضل أحمد علاء المُنضم للأهلي من الداخلية بين خمسة عروض محلية لاختيار الأفضل منها، بالتنسيق مع إدارة الأهلي.